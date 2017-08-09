Пляжи Гонконга закрывают из-за аварии в материковом Китае

Экологическое бедствие в Гонконге. Пляжи региона заполонили сгустки пальмового масла, из-за чего стоит неприятный запах. Гонконг уже был вынужден закрыть 13 пляжей. Последние два — во вторник.

[Дорис Лиу, волонтёр]:

«Здесь везде пальмовое масло. Целый слой масла, которое также забивается в пластиковые бутылки и прочий мусор из материкового Китая. Видно, что бутылки — с материка. Ужасное зрелище».

Всё — из-за аварии в материковой части Китая. В устье реки Чжуцзян столкнулись два судна. Как сообщают местные СМИ, произошло это 3 августа. Материковые власти уведомили об этом Гонконг лишь спустя два дня.

На очистку пляжей бросились команды добровольцев. При этом переживают, что пальмовое масло будет выбрасываться на берег ещё несколько недель.

[Роберт Локер, организатор очистки пляжа]:

«То, что мы видим на пляжах — лишь малая часть. В воду вылилось 9 тысяч тонн, а мы видим лишь тысячу тонн. То есть огромное количество масла остаётся в воде или под водой, и мы его не видим».

Нынешнее экологическое бедствие вызывает возмущение у многих гонконгцев и экологов. Оно произошло спустя год после предыдущего. Тогда на пляжи региона выбросило горы мусора из материкового Китая. Страну обвиняют в низких экологических стандартах и отсутствии культуры.