72 года минуло со дня атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Минутой молчания и молитвами почтили в Нагасаки память жертв атомной бомбардировки. Трагедия произошла 72 года назад. ВВС США сбросили бомбу на город 9 августа. За три дня до этого та же участь постигла Хиросиму. Тогда мгновенно погибли десятки тысяч человек.

Церемонию в Парке мира посетил премьер-министр Японии. По традиции он возложил венок в память о погибших соотечественниках.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Здесь, в городе Нагасаки, который по-прежнему молится о постоянном мире, я вновь заявляю о своей приверженности миру без ядерного оружия».

Между тем, мэр Нагасаки выразил озабоченность в отношении того, что ядерное оружие по-прежнему существует.

[Томихиса Тауэ, мэр Нагасаки]:

«В мире насчитывается почти 15 000 единиц ядерного оружия. Что касается международной ситуации в отношении ядерного оружия, то напряжённость растёт».

Памятная церемония прошла и в Хиросиме. В Мемориальном парке мира собрались 50 тысяч человек, в том числе — выжившие после бомбардировки и родственники жертв. Парк вырос на месте бывшего округа Накадзима, который был полностью уничтожен атомным взрывом.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Мэр города призвал японские власти приложить усилия к всемирному ядерному разоружению.

[Кадзуми Мацуи, мэр Хиросимы]:

«Правительство должно всерьёз работать над тем, чтобы стать мостиком между ядерными и неядерными государствами. Оно должно проявлять пацифизм, который поддерживается Конституцией Японии, с тем, чтобы содействовать ратификации Договора о запрещении ядерного оружия».

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственными в истории человечества случаями применения ядерного оружия. Число погибших в Хиросиме, по некоторым данным, достигает 166 тысяч человек, в Нагасаки – 80 тысяч.

Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на японские города, чтобы ускорить капитуляцию Японии во Второй мировой войне. О целесообразности таких действий дискуссии идут до сих пор.