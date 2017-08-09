09 августа 2017

Парусники-участники регаты Tall Ship Races покинули порт Щецина

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Большие парусники – участники регаты Tall Ship Races-2017, покидают порт польского Щецина. На величественное зрелище собрались полюбоваться сотни местных жителей. Их город стал завершающим в маршруте гонок.

[жительница Щецина]:
«Мне кажется, каждый большой парусник красив сам по себе. Все они прекрасны».

Парусники прибыли в Щецин 4 августа, после чего несколько дней здесь царила атмосфера праздника. Событие сопровождалось концертами и различными развлечениями. Теперь, когда корабли покидают гостеприимный город, местным жителям немного грустно.

[житель Щецина]:
«Нам жаль, (что большие парусники уходят), но такова жизнь. Я рад за них».

[жительница Щецина]:
«Это событие мне понравилось – Щецин жил другой жизнью благодаря большим парусникам, которые создают прекрасный вид. Думаю, их присутствие мне понравилось больше всего».

Регата больших парусников стартовала 30 июня из шведского порта Хальмстад. Первый этап завершился в Котке. Затем участники гонок отправились в другой финский порт – Турку. Следующей остановкой стала литовская Клайпеда. Ну а последним принял большие парусники Щецин. В регате участвовали примерно 70 судов из 18 стран. Победителем стал британский парусник.

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