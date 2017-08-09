Замок из песка в Германии готовится побить рекорд Гиннесса

В ландшафтном парке Дуйсбурга готовится большая стройка. Сюда свозят тонны песка. Так по-взрослому реализуется детская мечта построить самый высокий песочный замок.

Скульпторы из Германии намерены побить рекорд Гиннесса. В прошлом году им это не удалось.

[Бенно Линдел, скульптор]:

«Мы уже сделали несколько больших проектов и приобрели богатый опыт. Собираемся увеличить основание конструкции до площади в 25 на 25 метров. Для сравнения, в прошлом году оно у нас было 18 на 20 метров. Так, площадь основания будет больше, и вес конструкции будет распределяться лучше».

Конструкцию высотой с пятиэтажный дом будут возводить из специального песка. Он на 80-90% состоит из мелкого кварца.

[Бенно Линдел, скульптор]:

«Это особый тип песка. Не такой, как на пляже. Из пляжного песка мы ничего не смогли бы сделать, потому что он легко рассыпается. Мы используем песок с частицами меньше миллиметра. Он очень хорошо держит форму».

Тут же выгружают сотни деревянных досок. Они пригодятся в процессе строительства. Однако в конечной конструкции не должно быть ничего, кроме песка и воды.

[Бенно Линдел, скульптор]:

«Из брусков строится коробка, куда выкладывается песок. Мы его увлажним и будем выкладывать с помощью виброгасящего инструмента, который можно найти на любой стройке. Это уменьшит объём песка почти на треть. Так, песок будет очень-очень тяжёлым. Потом мы уберем доски и получим брусок песка».

Работа продлится несколько недель. Судьи из Книги рекордов Гиннесса оценят конструкцию 1 сентября.

Нынешний рекорд принадлежит команде из Индии. В феврале она соорудила замок высотой почти 15 метров.