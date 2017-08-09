Французские археологи раскопали «Маленькие Помпеи»

Уникальная археологическая находка на юге Франции, недалеко от Лиона. Здесь, на берегу Роны, недавно раскопали руины древнеримского города.

Уникален он тем, что хорошо сохранился. Когда-то здесь произошла серия сильных пожаров, и жители бежали. То, что не сгорело, законсервировалось под слоем пепла. Так, найденный посёлок уже прозвали «Маленькими Помпеями».

Площадь находки — 7 тысяч квадратных метров. Среди раскопанного — роскошные дома знати с мебелью, а также почти полностью уцелевшая мозаика, датируемая I веком нашей эры.

[Бенжамен Клеман, главный археолог]:

«После двух подряд пожаров архитектура и мебель окаменели, затвердели. Мы раскапываем несколько этажей. И в каждом помещении находим мебель, брошенную жителями, которым пришлось бежать от огня».

Древнеримский городок обнаружили на территории современного Сент-Коломба, недалеко от города Вьен. Обнаружили случайно — при строительстве жилого квартала. Учёные считают, что это самая важная находка древнеримского поселения за последние полвека.

[Бенжамен Клеман, главный археолог]:

«Редко встретишь такое поселение. Во-первых, из-за его размера. У нас есть хорошая возможность понять, как всё найденное связано между собой. На лицо — весь план города, что бывает очень редко».

Исследователи планируют полностью восстановить один из домов и мозаику. Некоторые из находок перевезут в лионский Музей галло-римской цивилизации для реставрации. Раскопки в Сент-Коломбе будут вести до конца года.