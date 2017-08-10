Шествие слонов с зубом Будды проходит на Шри-Ланке

Под покровом ночи в Канди, древней столице Шри-Ланки, начинается один из самых красочных фестивалей года. В рамках праздника Эсала Перахера раз в году на всеобщее обозрение выставляют зуб Будды — единственную сохранившуюся частицу мирского тела Будды Шакьямуни, который жил 2500 лет назад.

Бой барабанов и традиционные танцы погружают тысячи зрителей в атмосферу ушедших веков.

Обязательный элемент праздника — огненное шоу. Ну и, конечно же, — слоны. В мероприятии участвуют все храмовые слоны Шри-Ланки. Для буддистов эти великаны — символ духовных знаний.

Животных украшают богатыми попонами и фонарями. В конце процессии протяженностью 3,5 километра появляется главный слон — самый большой. Его спину венчает платформа с тем самым зубом Будды.

Согласно легенде, зуб выхватил из погребального костра один из учеников Будды, когда кремировали его мирское тело. Реликвии приписывают волшебную силу.

Специально для хранения святыни в Канди и построили Храм Зуба Будды — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль длится 10 ночей.