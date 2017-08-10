Нелегальную сдачу квартир туристам на Балеарских островах пресекают

Власти Балеарских островов в Испании серьёзно взялись за нарушителей, которые нелегально сдают жильё в аренду туристам. Теперь им грозят крупные штрафы – до 40 тысяч евро. Это шаг сделан на фоне того, что местное население всё больше недовольно избытком туристов.

В июне этого года на Балеарских островах иностранных посетителей побывало больше, чем в других регионах Испании. Многие туристы снимают квартиры у частников. Говорят: так удобнее.

[турист из Великобритании]:

«У нас есть кухня, где можно готовить, есть холодильник и морозильник. Рядом рынки и магазины. Мы довольны». [турист из Аргентины]:

«У меня семья, и в квартире нам удобнее, потому что можно готовить еду. Нам так лучше».

Между тем, большой спрос на аренду квартир приводит к повышению цен. За последние пять лет в Пальме-де-Мальорке они выросли на 40%. Это бьёт по карману местных жителей.

[жительница Пальмы-де-Мальорки]:

«Я не могу платить более 600 евро, потому что недостаточно зарабатываю. Туризм – это хорошо, он приносит доход, даёт рабочие места, но неприемлемо, когда местные жители не могут заплатить за жильё». [житель Пальмы-де-Мальорки]:

«Центр Пальмы становится слишком дорогим, и не только центр — (остров) в целом».

Кроме того, жители островов жалуются, что подвыпившие туристы часто шумят по ночам и не дают спать.

Местные власти уверяют, что прислушиваются к требованиям людей.

[Бьель Барсело, министр туризма Балеарских островов]:

«Граждане всё чаще говорят, что избыточное число туристов приносит неприятности. И мы учитываем эту критику. Мы работаем над рациональным развитием и сбалансированностью».

Теперь жители островов могут сами сообщать властям, если узнают о незаконной сдаче квартир в аренду. Наказывать будут даже за объявления, в которых не написан номер лицензии. Также власти будут отслеживать такие объявления на веб-сайтах.

Между тем, премьер-министр страны призывает испанцев хорошо обращаться с туристами и напоминает о преимуществе развития туристического сектора.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Туризм даёт работу более 13% граждан Испании. Более двух с половиной миллионов испанцев заняты в туристическом секторе. Он составляет более 12% ВВП нашей страны. Мы должны заботиться о туристах, угождать им и хорошо к ним относиться».

Своё заявление Мариано Рахой сделал после инцидентов в Барселоне и на Мальорке. Молодёжная группировка, выступающая против туризма, выложила в Интернет несколько видеороликов со своими акциями. На одном из них видно, как несколько человек в масках останавливают автобус с туристами и прокалывают шины.

Власти Испании беспокоятся, что подобные происшествия навредят имиджу страны и оттолкнут гостей.