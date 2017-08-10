10 августа 2017

В Кении вспыхнули протесты после президентских выборов

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«Ухуру, уходи». Так скандируют на улицах Найроби сторонники кенийской оппозиции. Они протестуют против результатов прошедших в стране президентских выборов, считая, что они подтасованы.

Волнения начались и в городе Кисуму – оплоте лидера оппозиции Раила Одинга.

[протестующий]:
«Пусть воцарится мир, и он воцарится тогда, когда выполнят наши требования».

В выборах победил действующий президент Ухуру Кениата. По последним данным, он набрал 55% голосов.

У оппозиционного кандидата Раилы Одинги — 44%. Он утверждает, что компьютеры избирательной комиссии взломали хакеры, подтасовав результаты голосования.

[Раила Одинга, кандидат в президенты и лидер оппозиции]:
«Мошенничество на выборах и подтасовка результатов – масштабные, и охватывают 47 округов. Вы вскрыли обман. Ухуру, уходи домой».

Одинга призвал своих сторонников сохранять спокойствие, но отметил, что не контролирует людей.

Между тем, избирательная комиссия заявила, что голосование было честным и свободным. Однако теперь она выясняет, была ли взломана её компьютерная программа.

Десять лет назад Одинга также баллотировался в президенты и проиграл своему сопернику с небольшим отрывом. Тогда он призвал своих сторонников к протестам. Они переросли в межэтнические конфликты. Погибли более тысячи человек.

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