Число жертв землетрясений в Китае возросло до 19

Последствия землетрясений

Китай

19 человек стали жертвами двух мощных землетрясений в Китае. Около 300 пострадали. По данным властей, среди погибших — восемь туристов.

Первое землетрясение, магнитудой 7, произошло 8 августа в отдалённом горном районе провинции Сычуань. Разрушено около 90 зданий. Бедствие затронуло и природный заповедник Цзючжайгоу, популярный у туристов. Здесь частично обрушился горный отель, в котором находились сотни человек. Более 30 тысяч жителей провинции были эвакуированы.

На следующий день Китай снова сотрясли подземные толчки. На этот раз — в Синцзян-Уйгурском автономном районе, на границе с Казахстаном. Их сила составила 6,6 балла. Этот район мало населён, поэтому обошлось без жертв. При этом сообщают о нескольких десятках пострадавших.

Это сычуаньский аэропорт Цзючжайгоу через день после землетрясения. Он работает, но рейсы задерживают. Пассажиры расположились прямо на полу в зале ожидания.

[Ли Цай, туристка из Чанчуня]:

«Автомобильные дороги перекрыты. Сейчас отсюда не выбраться другими способами, кроме как на самолёте. Брать такси дорого и опасно, потому что ехать придётся через уезд Мао, в котором недавно сошёл оползень». [Лю Цзюйин, туристка из Шэньчжэня]:

«Наша машина ехала в отель «Рай Цзючжай», и вдруг водитель сказал, что там землетрясение. Моя дочь переспросила его, и он повторил, что произошло землетрясение, и мы не можем ехать дальше. К счастью, мы не поехали, иначе в отеле нам пришёл бы конец».

Пострадавшая провинция Сычуань — та самая, где 9 лет назад произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8. Тогда погибло около 80 тысяч человек. Пять миллионов жителей лишились крова.