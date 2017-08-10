Жители Мосула ждут, когда их город восстановят

Девять месяцев потребовалось, чтобы освободить Мосул от «Исламского государства» — запрещённой в России и других странах террористической организации. Под её контролем город был с июня 2014-го. А 10 июля этого года премьер-министр Ирака официально объявил об успешном завершении военной операции в городе.

Жители понемногу возвращаются в Мосул. Здесь теперь чувствуют себя в безопасности. Однако многих тревожит будущее. Кругом разруха, водо- и электроснабжение не восстановлены. Дети не учатся, лечиться негде. Пожилые беспокоятся за молодое поколение.

[житель Мосула]:

«У них нет школ, не получить образование, больниц нет, нет ничего. Мы хотим, чтобы жизнь вернулась сюда, тогда и люди вернутся. Хотим, чтобы нас спрашивали о наших нуждах, у нас ведь ничего нет. Мы просто сидим здесь изо дня в день и терпеливо ждём». [житель Мосула]:

«Некоторые магазины снова открываются. Хорошо, что теперь безопасно. Кто-то возвращается в свои дома и магазины, но нужно, чтобы город приводили в порядок. Нужна администрация, которая обеспечит нас водой и всем необходимым».

Впрочем, надежды люди не теряют. Предприниматели, вернувшись в город, открывают мастерские и работают, несмотря на трудности.

[житель Мосула]:

«Здесь всё разрушено после боёв. Людям тяжело, поэтому мои братья и сотрудники вернулись сюда, чтобы работать. Мы делаем резервуары для воды. Надеемся, что все вернутся в город и будут работать. Жизнь понемногу налаживается».

По оценке ООН, на восстановление Мосула потребуется более миллиарда долларов. До войны в городе добывали мрамор и нефть. Здесь также расположен Университет Мосула – один из крупнейших в Ираке. Он снова работает.