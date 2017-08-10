Новорождённый шимпанзе бонобо — звезда зоопарка Бельгии

Эта малышка бонобо — юная звезда бельгийского зоопарка Планкендал. Это карликовый шимпанзе. Редкий, вымирающий вид.

Самочка родилась 2 августа, но уже ежедневно привлекает тысячи посетителей. Однако скрывается от любопытных глаз, не слезая с рук матери. Лицо показывает лишь изредка, во время кормления.

Это второй карликовый шимпанзе, родившийся в бельгийском зоопарке в этом году. А во всей Европе — уже седьмой. Такая тенденция очень положительная, отмечают специалисты.

[Джорис Джакобс, смотритель зоопарка]:

«Их всего 200 в мире. Очень важно, что в неволе рождается много бонобо. Это хорошо для максимального генетического разнообразия».

Всего в зоопарках Европы содержатся 120 карликовых шимпанзе. Их родина — тропические леса Центральной Африки. У бонобо чёрная кожа, длинные узкие лапы, покатые плечи. Они могу прожить в неволе до 60 лет.

У новорожденной бонобо ещё нет имени. Его выберут посетители зоопарка. Они проголосуют за одно из трёх предложенных традиционных имён Демократической Республики Конго.