Переночевать в кране: уникальная гостиница в Дании

На первый взгляд это обычный угольный кран в одном из портов Копенгагена. Но теперь у него другие функции. Местные архитекторы решили переоборудовать его в отель.

Когда-то этот район был процветающим портом датской столицы. Теперь же его планируют превратить в жилую зону. А кран останется как память о прошлом, но уже — в виде гостиницы.

[Саймон Винзент, архитектор]:

«Мы обнаружили, что кран заржавел и больше не нужен, и захотели его восстановить. Нам хотелось, чтобы частичка порта здесь всё-таки осталась».

Кран был построен в 1932 году. Забросили его около десяти лет назад. Несколько лет назад за него взялись архитекторы. Отремонтировали стальную конструкцию, сохранив большую её часть. При этом машинное отделение превратилось в роскошные апартаменты для двоих гостей, рулевое – в зал для созерцания закатов, а противовес переоборудовали под ванную комнату с сауной.

[Метте Брикс-Рийсагер, представитель архитектурной компании]:

«Здесь вам могут сделать массаж, поухаживать за лицом. Тут даже делают специальные процедуры с углём, чтобы была атмосфера угольного крана».

Возможно, гостиница «Кран» подойдет не всем туристам. Но точно придётся по душе любителям уединенного отдыха.

[Сигне Юнгерстед, представитель местного туристического совета]:

«Когда едешь куда-то, там всегда есть другие путешественники. А этот кран — для тех, кому хотелось бы получить уникальные личные впечатления».

Забронировать «Кран» можно будет уже в ближайшие недели. Но удовольствие не из дешёвых. Ночь обойдётся примерно в 2500 евро.