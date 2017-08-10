10 августа 2017

Израильские археологи нашли родной город апостолов Петра и Андрея

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Израильские археологи полагают, что нашли следы «затерянного» римского города Юлиада. Раскопки ведутся на северном побережье Тивериадского озера. Город появился в начале нашей эры на месте рыбацкой деревни Вифсаида. Она упоминалась в Новом Завете как родина апостолов Андрея Первозванного, Петра и Филиппа.

Раньше считалось, что руины города находятся в местечке под названием Эт-Телль.

[Мордехай Авиам, археолог]:
«Чем отличается новое открытие от открытия в Эт-Телле, который последние 40 лет считался местом бывшей Вифсаиды? Вот мой ответ: во-первых, мы обнаружили следы римской цивилизации, во-вторых нашли римские купальни».

Как писал еврейский историк Иосиф Флавий, царь Филипп Ирод – сын Ирода Великого, превратил небольшую рыбацкую деревушку Вифсаиду в римский полис и назвал его Юлиада – в честь дочери римского императора Августа. Произошло это в 30-х годах нашей эры.

[Мордехай Авиам, археолог]:
«Это место очень близко как к реке Иордан, так и к берегу Галилейского моря. К тому же мы нашли чёткие доказательства того, что здесь есть следы римской цивилизации. Они оставлены с I по III века. А римские купальни говорят о том, что это была не просто деревня».

Археологи также обнаружили глиняные черепки, римские монеты и остатки мозаики, которая относится к византийскому периоду. Учёные полагают, что она украшала церковь, которую, возможно, построили в VIII веке.

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