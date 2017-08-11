Музеи Кембриджа отмечают 70-летие независимости Индии

«Другая Индия» — так называется выставка, которую проводят музеи Кембриджа в честь 70-летия независимости этой страны от Великобритании. Когда-то она считалась жемчужиной Британской империи. А в Кембридже учились три премьер-министра Индии, в том числе – Джавахарлал Неру.

В рамках выставки в музеях представлены более 200 исторических артефактов и два десятка современных экспонатов, подготовленных специально к этому мероприятию.

Вот эта картина с изображением древнеиндийского божества написана 18-летней индианкой в 1949 году. Предназначение картины – защищать дом и посевы от сглаза.

А вот создание этих статуэток британского солдата и индийской девушки вдохновлено фотографией. На ней запечатлено, как белый мужчина пытается показать индийской женщине фото её соотечественниц, но она слишком смущена, чтобы смотреть.

[Малавика Андерсон, куратор выставки]:

«Это обширная история коллекционирования индийских артефактов. Этим занимались учёные из Кембриджа, проводившие исследования. Так, например, у нас в Музее археологии и антропологии есть много этнографических коллекций. Их привезли из Индии британские военные».

В Музее Фицуильяма представили уникальные акварели. Многие были созданы во времена Империи Великих Моголов. Обычно акварели редко показывают посетителям, поскольку они портятся от света. Но к такой значимой дате решили обязательно выставить.

[Тим Нокс, директор музея Фицуильяма]:

«Это не просто слоны или что-то необычное, чего ожидаешь от Индии. Это также очень редкие и ценные предметы искусства».

Акварели выполнены в период с XVI по XIX века. Ещё одна изюминка выставки – картина с изображением индюка, написанная в начале XVII века.

2017 год объявлен перекрёстным годом культуры Индии и Великобритании.