11 августа 2017

В России появилось больше сыроваров благодаря санкциям

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Уже более трёх лет действуют санкции, которые Россия ввела против других стран в ответ на их ограничительные меры. С прилавков российских магазинов пропало множество импортных товаров, в том числе и сыры.

Однако такая, казалось бы, плачевная ситуация дала стимул развитию отрасли сыроварения. Причём осваивают это умение небольшие фермерские хозяйства, и — вполне успешно.

Недавно в Подмосковье прошёл сырный фестиваль под названием «Импортозамещение: 3 года санкциям». Свою продукцию представили 70 сыроваров из разных уголков России.

[Олег Сирота, фермер, организатор фестиваля]:
«Я могу по пальцам одной руки подсчитать, кто занимался сыроделием до введения санкций – всего пять человек здесь. Все остальные появились за эти годы. На наших глазах рождается отрасль, и она растёт».

Первые сыры фермеры варили в кастрюлях. Потом начали закупать оборудование, причём – российского производства. Машины для перевозки товара тоже стараются покупать отечественные.

Есть у фермеров и конкуренты. Это те, кто привозит на московские рынки контрабандные сыры. Однако российская фермерская продукция стоит намного дешевле, а качество, как утверждают производители, не хуже.

На фестивале все сыры можно попробовать, а те, что понравились, – купить. Посетителей много. Продукция вызывает у россиян интерес.

[гостья фестиваля]:
«Очень все вкусные сыры. Очень похожи на французские, на итальянские. Очень много аналогов, на самом деле, не уступающих в качестве тому, что я пробовала за рубежом».

Российские фермеры делают сыры различных сортов, в том числе таких известных как моцарелла, камамбер, бри, ламбер и другие.

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