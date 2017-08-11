Нелегальные перевозчики выбросили в море 180 мигрантов

Нелегальные перевозчики людей заставили выпрыгнуть из лодки примерно 180 эфиопских и сомалийских мигрантов. Инцидент произошёл в Индийском океане недалеко от побережья Йемена. Однако до суши было слишком далеко и, предположительно, 55 мигрантов не доплыли. Об этом сообщает Международная организация по миграции.

[Лоран де Бёк, глава миссии МОМ в Йемене]:

«Мы нашли пять тел, но где ещё 50 (мигрантов), нам неизвестно. Вероятно, они всё ещё в море. И мы сомневаемся, что они живы».

Это уже второй такой инцидент за последние несколько дней. В среду нелегальные перевозчики вытолкнули в море 120 своих пассажиров. Среди мигрантов – в основном, молодые люди и подростки, также есть женщины. При этом многие ослаблены и не в силах плыть далеко.

Мигранты бегут из Эфиопии и Сомали из-за голода в надежде добраться до более благополучных стран Персидского залива. Самый дешёвый путь – попасть в Йемен на лодках нелегальных перевозчиков людей, а уже оттуда добираться до конечной цели. Мигрантов не останавливает даже то, что в Йемене идёт гражданская война.

По словам спасшихся, нелегальные перевозчики под дулом пистолета заставили их выпрыгивать из лодки, хотя до берега было ещё далеко. Некоторых просто сталкивали за борт. Так происходит, когда злоумышленники видят на берегу вооружённые группировки или боятся столкнуться с патрульными судами властей.

[Лоран де Бёк, глава миссии МОМ в Йемене]:

«Возможно, это связано с усилением контроля на границах. Нелегальные перевозчики паникуют, но результат плохой. Получается, что никто их не останавливает, и они продолжают наживаться и губят людей».

По данным МОМ, в этом году полуостров Сомали покинули уже 55 тысяч мигрантов. Представители организации говорят, что нелегальных перевозчиков людей очень сложно привлечь к уголовной ответственности, даже если удаётся их арестовать. Чтобы их наказать, нужны соответствующие законы и международное сотрудничество.