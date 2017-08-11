Альтернативная экскурсия по Гонконгу: квартиры-гробы и бездомные

Гонконг — город небоскрёбов. Лучший вид открывается с самой высокой точки. На Пике Виктория традиционно собираются сотни туристов.

Между тем по другую сторону бухты Виктория — экскурсия совсем иного рода. Без прикрас. Здесь можно увидеть, как и чем живут гонконгцы за чертой бедности. Таких среди семимиллионного населения региона — почти миллион.

Альтернативные экскурсии проводит одна местная турфирма.

Гид Алла Лау уверена, что обычные турфирмы скрывают многие проблемы региона, боясь «поцарапать блестящий фасад». Алла же не боится. Водит по девять экскурсий в неделю, по 10 человек в каждой. Начала это делать около года назад. Сама — бывшая участница «Революции зонтиков».

[Алла Лау, туристический гид]:

«Если мы будем показывать туристам тёмные, негламурные стороны, тогда однажды что-то изменится. Особенно учитывая настоящую политическую ситуацию в Гонконге. И когда это вновь попадёт в новости, надеюсь, люди, которые побывали на моих экскурсиях, смогут вспомнить о Гонконге с позиции местных жителей. Смогут понять, что действительно происходит. И не останутся равнодушными».

Стоимость аренды жилья в Гонконге — одна из самых высоких в мире. Здесь даже апартаменты площадью менее двух квадратных метров пользуются спросом. Причём, обойдутся в 200 американских долларов в месяц. В народе такие жилища называют гробами.

Но кто-то не может позволить себе даже такое. Туристам показывают, как живут гонконгские бездомные.

[Бaрри Фрэнкс, турист из Англии]:

«Это было очень аутентично. Иметь шанс погулять по улицам, увидеть, как живут люди в более густонаселенных частях города. Было очень интересно. Большой контраст с богатым Гонконгом по ту сторону бухты».

А это ещё одна альтернативная экскурсия. Её проводит основатель турфирмы Майкл Цан. В этом году оставил карьеру в финансовой сфере, переключившись на альтернативный туризм.

Туристы собрались в деловой части города, где проходила та самая «Революции зонтиков». В 2014-м она на три месяца парализовала жизнь в Гонконге. Майкл тоже участвовал в протестах. Рассказывает иностранцам, как всё было. Гонконгцы вышли на улицы с намерением помешать властям материкового Китая ограничить их демократические свободы.

Гонконг — бывшая британская колония. Под управление КНР по принципу «одна страна — две системы» он был передан в 1997 году, и формально ему предоставлена широкая автономия. Гонконг также — один из ведущих финансовых центров Азии.