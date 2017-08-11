Надоели пробки: житель Мюнхена добирается на работу вплавь

Будний день этого жителя Мюнхена начинается не совсем обычно. В какой-то момент Беньямину Дэвиду надоело ежедневно добираться на работу транспортом, стоя в пробках. И он решил преодолевать этот путь вплавь.

Беньямин упаковывает свои ноутбук и одежду в водонепроницаемую сумку, надевает гидрокостюм и идет к реке Изар, откуда и начинает своё путешествие.

[Беньямин Дэвид, житель Мюнхена]:

«Я ездил на работу на велосипеде, на автобусе, на машине или шёл пешком, и это занимало гораздо больше времени. Сегодня течение довольно сильное, и я плыл 12 минут. Это самый быстрый путь. Кроме того, река прекрасно освежает».

Река Изар начинается в Альпах и впадает в Дунай. Ранее она считалась непригодной для купания, но в последние годы её очистили, и сейчас здесь много пляжей. Когда-то же по ней транспортировали груз.

[Беньямин Дэвид, житель Мюнхена]:

«По Изару на протяжении 250 лет ходили баржи. Так, все грузы в Италию, Австрию и Венгрию транспортировали через это место. В какой-то момент я подумал обо всех этих пробках на дорогах параллельно Изару, и о том, как же они меня раздражают. И решил, подобно парому, просто плыть по реке».

Дэвид работает в кафе на берегу Изара. По реке на работу добирается, в основном, только в тёплое время года. Зимой, говорит, не решается, поскольку температура в Изаре опускается до 4 градусов. Но отмечает, что в принципе при подходящей экипировке плавать можно и в холода.