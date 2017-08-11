Учёные рассказали о самом большом в мире динозавре

Скелет этого гигантского динозавра едва умещается в огромном зале Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. По словам учёных, этот доисторический ящер – самое крупное наземное животное из всех когда-либо живших на планете.

Его останки обнаружили в Аргентине пять лет назад. Как всё было, вспоминает аргентинский палеонтолог Диего Пол.

[Диего Пол, палеонтолог]:

«Мы начали раскопки, пытаясь найти как можно больше костей этого животного. В итоге обнаружили более 150 костей. Они принадлежат совершенно новому виду, который оказался самым большим из всех известных видов динозавров».

Учёные отнесли доисторическое животное к роду титанозавров. Он входит в группу зауроподов – четвероногих растительноядных динозавров. Название новому виду дали Patagotitan Mayorum.

[Диего Пол, палеонтолог]:

«Сравнивая форму и размер каждой кости, мы выяснили, что они отличаются от всех известных. Это новый вид. Это всё равно что сравнить скелет льва и тигра – они разные».

Длина скелета титанозавра – 37 метров. По оценкам учёных, ящер весил от 63 до 69 тонн – почти как космический зонд. Жил он в Меловой период – 100 миллионов лет назад.