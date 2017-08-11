Мужчины раскрашивают бороды в клетку на фестивале волынки в Глазго

Не каждый день мужчины раскрашивают бороды, чтобы они соответствовали стилю одежды. Но в этот раз случай подходящий. В Глазго проходит фестиваль волынки и Чемпионат мира по игре на ней.

Повсюду видны люди в килтах и слышны завораживающие звуки главного национального инструмента Шотландии. Ну а разукрашенные в клетку бороды – прекрасное дополнение к празднику.

[Эми Лоу, организатор фестиваля волынки]:

«Такое происходит впервые в мире. Мы хотим привлечь внимание людей, порадовать их во время фестиваля волынки и Чемпионата мира. Пусть все хорошо проведут время».

Бороды мужчинам раскрашивают по-разному. Участник из Канады заказал орнамент, какой использовали его предки, эмигрировавшие в Британскую Колумбию.

[Росс Ламонт, участник чемпионата]:

«Ламонты были одним из кланов, которые пришли из Ирландии. Синий и зелёный – это ирландские цвета, которые использовали эмигранты из Шотландии».

Мартин Робертсон – гость фестиваля. Он попросил разукрасить его бороду орнаментом своего клана.

[Мартин Робертсон, посетитель фестиваля]:

«Я Робертсон и люблю свой клан Робертсонов, а также наш орнамент и килт. Когда мне был 21 год, такой мне подарили родственники».

Фестиваль волынки – крупнейшее в мире мероприятие, посвящённое этому инструменту. В чемпионате участвуют музыкальные коллективы из Эстонии, Чехии, Ирландии, Аргентины и других стран.

Организаторы ожидают, что праздник посетят 50 тысяч человек. Фестиваль длится неделю.