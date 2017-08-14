Готовь сани летом: в Лондоне продают рождественские игрушки

До католического Рождества ещё более четырёх месяцев. Но знаменитый лондонский универмаг Селфриджес украшают ёлки, а прилавки полны рождественских игрушек. Кто-то из покупателей, возможно, замрёт от удивления. Однако у многих на лице – улыбка.

[турист из Шотландии]:

«Мы любим Рождество. Но я знаю немало людей, которые посетуют, что с каждым годом празднуют его всё раньше. Возможно, это и рановато, но ради этого мы и пришли в Селфриджес». [туристка из Шотландии]:

«Да, пришли за рождественскими покупками». [покупательница]:

«Думаю, туристам это понравится, но мне сложно переключиться с лета и летних каникул. Но всё равно это замечательно».

Мнения, конечно, разделяются, но покупки в итоге делают и те, кто «за», и те, кто «против».

[Сильвия, покупательница]:

«Я не возражаю, мне нравится Рождество». [Джорджа, покупательница]:

«Думаю, немного рановато». [Сильвия, покупательница]:

«Это никогда не бывает слишком рано».

Сотрудники магазина соглашаются, что, может быть, летом рано продавать рождественские товары. Однако туристы хотят их приобрести. За неделю Селфриджес посещают почти 20 тысяч приезжих покупателей, которые, вероятно, зимой уже не вернутся.

[Джеральдина Джеймс, менеджер магазина Селфриджес]:

«Знаете, Рождество – особенное время для семей. Люди покупают рождественские украшения, шары, чтобы привезти домой, а затем в Рождество повесить на ёлку и сказать: «Это напоминает мне о поездке в Лондон»».

Помимо игрушек и украшений, в магазине продают и рождественские сладости. По словам продавцов, товары просто разлетаются с полок.