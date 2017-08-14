Венесуэльцы готовят на дровах из-за отсутствия газа

Домохозяйка Кармен Рондон живёт в венесуэльском штате Тачира. В последние время женщине пришлось осваивать приготовление еды на дровах.

[Кармен Рондон, домохозяйка]:

«Знаю, что это вредно для здоровья. Вредно готовить на дровах, это влияет на лёгкие. Глаза постоянно слезятся, голова болит, и есть ещё много негативных последствий».

В таком положении оказались многие венесуэльцы. Всё — потому, что в стране — крупные перебои с поставками газа.

[Кармен Рондон, домохозяйка]:

«У нас не было газа два-три месяца, а когда мы его получаем, то приходится переплачивать, потому что он очень дорогой. Маленький 18-литровый баллон стоит почти 2 тысячи долларов. Поэтому и готовим на дровах».

12 лет назад власти Венесуэлы поставили задачу: подключить к газопроводу 5 миллионов семей. Но сделать это так и не удалось. Сейчас газ по трубам получает лишь каждая десятая венесуэльская семья. Остальным же его привозят в цистернах. Вернее — привозили.

По мнению аналитиков, проблемы с поставками начались из-за снижения объёмов добычи в этой входящей в ОПЕК стране. В результате к цистернам стали выстраиваться длинные очереди.

А в последние четыре месяца страдают и сами газовозы — участники охвативших страну антиправительственных протестов часто срывают на них свой гнев. Так, в мае сожгли 22 газовоза за один день.

Сейчас государственная нефтегазовая корпорация PDVSA развозит газ в цистернах по ночам, когда меньше риск наткнуться на баррикады.

[Пабло Кальдерон, местный житель]:

«Раньше мимо нашего дома газовоз проезжал три раза в неделю, и нам часто доставалось немного газа. Они предлагали нам купить газ, и мы покупали даже тогда, когда ещё не кончился предыдущий. Но сейчас всё иначе. Я еду к ним офис и делаю заказ. И меня ставят в очередь. Ждём машину, а она не приезжает».

Экономика социалистической Венесуэлы находится в состоянии свободного падения с 2014 года, когда обрушились цены на нефть. В стране наблюдается дефицит всего — от товаров первой необходимости до базовых продуктов питания. Инфляция измеряется трёхзначными числами.

Оппозиция обвиняет в развале экономики президента Николаса Мадуро. Он же утверждает, что против него и Венесуэлы действуют заграничные силы во главе с США.