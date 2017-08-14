Кенийская оппозиция обвиняет власти в расстреле протестующих

В Кении продолжаются протесты против результатов президентских выборов. 11 августа Центризбирком страны объявил о победе действующего президента Ухуру Кениаты. Однако его главный соперник и лидер оппозиции Раила Одинга оспорил результаты. Он призвал своих сторонников протестовать.

В результате беспорядков и стычек с полицией уже погибло не менее 11 протестующих. Оппозиция обвиняет силы безопасности в том, что те расстреливают людей.

Жители трущоб на окраине столицы показывают отверстия от пуль в заборах и домах.

[местный житель]:

«Глава МВД говорит, что те, кого застрелили, были ворами, и что полиция использует резиновые пули. Но пули, которые я вам показал, не резиновые, они принадлежат кенийским силам безопасности».

А эта женщина говорит, что её дочь убила шальная пуля, когда та играла с другими детьми. Она призывает власти провести расследование.

[жительница Найроби]:

«Я стирала одежду. Один ребёнок подбежал ко мне и сказал, что мою дочь застрелили, и что она лежит на земле. Когда я подошла, то увидела её бездыханное тело».

Оппозиционер Одинга посетил семью этой женщины. После этого он выступил перед сторонниками и призвал граждан Кении объявить забастовку и не выходить на работу.

[Раила Одинга, лидер кенийской оппозиции]:

«Правящая партия направила войска с оружием, чтобы убивать невинных людей. Завтра вы не должны выходить из домов, завтра на работу идти не надо».

Тем временем, действующий президент и его правящая партия отрицают обвинения в массовых фальсификациях и расстреле протестующих.

[Бернард Лепармарай, представитель полиции]:

«Говорят, что погибли люди, но мы об этом ничего не знаем».

После выборов международные наблюдатели сообщили, что не зафиксировали масштабных нарушений.