Недалеко от Афин горят жилые дома и эвакуируют жителей

Недалеко от греческой столицы снова пылает сильный лесной пожар. Пламя охватило сосновый лес в 36 километрах северо-восточнее Афин.

[жительница Каламоса]:

«Это был страшный хаос. Я видела, как горели дома и бежали люди. Люди были в отчаянии, полный хаос… И пламя было очень высоким».

Пожар начался в воскресенье и очень быстро распространился на значительные территории, отрезав Каламос от побережья и перекрыв дорогу на Афины. Сгорело не менее двух десятков жилых домов.

Жителей эвакуировали. Вывезли отдыхающих и из нескольких летних лагерей, включая международный.

Огонь тушат с воздуха.

[Томас Руссис, мэр общины Ороп]:

«Даже сейчас ситуация очень сложная. Горит очень густой сосновый лес, в труднодоступном месте. Наземные силы не смогли добраться туда. Задействовать можно только воздушные. Но с наступлением ночи тушение приходится прекращать. Очень сложная ситуация».

Причём этот пожар — лишь один из нескольких, вспыхнувших в разных регионах Греции за последние несколько дней. Летние лесные пожары здесь — явление частое. Но в данном случае власти подозревают, что это были умышленные поджоги в преддверии трёх праздничных дней.