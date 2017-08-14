14 августа 2017

Недалеко от Афин горят жилые дома и эвакуируют жителей

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Недалеко от греческой столицы снова пылает сильный лесной пожар. Пламя охватило сосновый лес в 36 километрах северо-восточнее Афин.

[жительница Каламоса]:
«Это был страшный хаос. Я видела, как горели дома и бежали люди. Люди были в отчаянии, полный хаос… И пламя было очень высоким».

Пожар начался в воскресенье и очень быстро распространился на значительные территории, отрезав Каламос от побережья и перекрыв дорогу на Афины. Сгорело не менее двух десятков жилых домов.

Жителей эвакуировали. Вывезли отдыхающих и из нескольких летних лагерей, включая международный.

Огонь тушат с воздуха.

[Томас Руссис, мэр общины Ороп]:
«Даже сейчас ситуация очень сложная. Горит очень густой сосновый лес, в труднодоступном месте. Наземные силы не смогли добраться туда. Задействовать можно только воздушные. Но с наступлением ночи тушение приходится прекращать. Очень сложная ситуация».

Причём этот пожар — лишь один из нескольких, вспыхнувших в разных регионах Греции за последние несколько дней. Летние лесные пожары здесь — явление частое. Но в данном случае власти подозревают, что это были умышленные поджоги в преддверии трёх праздничных дней.

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