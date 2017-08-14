В Индии сурово накажут виновных в смерти детей в больнице

Больницу в индийском городе Горакхпур посетили глава правительства штата Уттар-Прадеш и министр здравоохранения страны. Здесь за несколько дней умерли, по меньшей мере, 60 детей.

Согласно сообщениям индийских СМИ, дети погибли из-за недостатка кислорода, который перестали подавать в аппараты искусственного дыхания. Это произошло потому, что поставки были прекращены из-за неоплаченных счетов.

Однако руководство больницы Баба Рагхав Дас утверждает, что нашло замену этому кислороду, а дети умерли по другим причинам. По их словам, гибель маленьких пациентов вызвана различными болезнями, в том числе – энцефалитом, а также другими проблемами. Какими именно, в больнице не уточнили.

Между тем, власти штата пообещали жёстко наказать виновных в смерти детей.

[Йоги Адитьянатх, глава правительства штата Уттар-Прадеш]:

«Если в Горакхпуре или в любой другой больнице штата Уттар-Прадеш люди погибнут из-за халатности (врачей), то власти не пощадят их и строго накажут. Мы решили строго наказать за этот инцидент больницу Баба Рагхав Дас».

Глава правительства Уттар-Прадеш сообщил, что для расследования создан специальный комитет. После его отчёта виновных обязательно призовут к ответу.

Тем временем жители Горакхпура вышли с молчаливым протестом против небрежности руководства больницы. Люди прошли по улицам города с плакатом и со свечами в руках.

Организатор демонстрации считает: погибшие дети могли бы прожить дольше или вообще выздороветь.

[Шайлджеет Каур, глава неправительственной организации]: жен

«Никакое руководство не восполнит эту потерю. В больнице говорят, что причина гибели детей не в нехватке кислорода. Но некоторые утверждают, что именно в этом. Я хочу спросить, что происходит с миллионами рупий, которые получает больница? Куда они деваются? Почему кислород не закуплен вовремя?»

Жителей Горакхпура поддержали и граждане Нью-Дели. Они также вышли с молчаливым протестом против халатности врачей.