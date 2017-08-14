В Индии сурово накажут виновных в смерти детей в больнице

Больницу в индийском городе Горакхпур посетили глава правительства штата Уттар-Прадеш и министр здравоохранения страны. Здесь за несколько дней умерли, по меньшей мере, 60 детей.
Согласно сообщениям индийских СМИ, дети погибли из-за недостатка кислорода, который перестали подавать в аппараты искусственного дыхания. Это произошло потому, что поставки были прекращены из-за неоплаченных счетов.
Однако руководство больницы Баба Рагхав Дас утверждает, что нашло замену этому кислороду, а дети умерли по другим причинам. По их словам, гибель маленьких пациентов вызвана различными болезнями, в том числе – энцефалитом, а также другими проблемами. Какими именно, в больнице не уточнили.
Между тем, власти штата пообещали жёстко наказать виновных в смерти детей.
[Йоги Адитьянатх, глава правительства штата Уттар-Прадеш]:
«Если в Горакхпуре или в любой другой больнице штата Уттар-Прадеш люди погибнут из-за халатности (врачей), то власти не пощадят их и строго накажут. Мы решили строго наказать за этот инцидент больницу Баба Рагхав Дас».
Глава правительства Уттар-Прадеш сообщил, что для расследования создан специальный комитет. После его отчёта виновных обязательно призовут к ответу.
Тем временем жители Горакхпура вышли с молчаливым протестом против небрежности руководства больницы. Люди прошли по улицам города с плакатом и со свечами в руках.
Организатор демонстрации считает: погибшие дети могли бы прожить дольше или вообще выздороветь.
[Шайлджеет Каур, глава неправительственной организации]: жен
«Никакое руководство не восполнит эту потерю. В больнице говорят, что причина гибели детей не в нехватке кислорода. Но некоторые утверждают, что именно в этом. Я хочу спросить, что происходит с миллионами рупий, которые получает больница? Куда они деваются? Почему кислород не закуплен вовремя?»
Жителей Горакхпура поддержали и граждане Нью-Дели. Они также вышли с молчаливым протестом против халатности врачей.