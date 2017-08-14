Метеоритный дождь засняли в Боснии и Герцеговине

У заброшенной угольной шахты в Боснии и Герцеговине снимают завораживающее космическое явление. Это метеоритный дождь. Его ежегодно в августе или июле могут видеть жители всего Северного полушария.

В этот раз пик пришёлся на 12 августа. Учёные говорят, что в эту ночь земное небо бороздили сотни сгорающих метеоритов.

Явление вызвано тем, что каждый год Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.

Сама комета приближается к нашей планете только раз в 135 лет. Но через её хвост Земля проходит ежегодно. Следующая встреча с небесным телом запланирована на 2126 год.

Метеоритный дождь каждый год в прямом эфире транслируют на канале NASA. При этом в городах, где уровень «светового шума» высокий, увидеть падающие метеориты сложно. Для наблюдения советуют уехать подальше от городских огней.