14 августа 2017

Метеоритный дождь засняли в Боснии и Герцеговине

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У заброшенной угольной шахты в Боснии и Герцеговине снимают завораживающее космическое явление. Это метеоритный дождь. Его ежегодно в августе или июле могут видеть жители всего Северного полушария.

В этот раз пик пришёлся на 12 августа. Учёные говорят, что в эту ночь земное небо бороздили сотни сгорающих метеоритов.

Явление вызвано тем, что каждый год Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла.

Сама комета приближается к нашей планете только раз в 135 лет. Но через её хвост Земля проходит ежегодно. Следующая встреча с небесным телом запланирована на 2126 год.

Метеоритный дождь каждый год в прямом эфире транслируют на канале NASA. При этом в городах, где уровень «светового шума» высокий, увидеть падающие метеориты сложно. Для наблюдения советуют уехать подальше от городских огней.

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