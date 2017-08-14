Ковры из цветов и овощей выложили в Брюсселе

Возле Брюссельской ратуши на площади Гран-плас раскинулись сразу три ярких ковра. Эти необычные произведения искусства созданы из цветов и овощей. Украсить ими историческую площадь помогали 60 детей. К ним присоединились и взрослые энтузиасты.
[волонтёр]:
«(Мы пришли,) потому что очень любим цветы, и нам нравится работать с ними».
[туристка из Парижа]:
«Думаю, это хорошая идея – вот так сливаться с цветами, тогда они приживутся в городе. Ну и людям просто приятно посмотреть на эти цветы и овощи, они прекрасны».
[турист из Вены]:
«Гран-плас – красивое место, а цветы делают его ещё более приятным, особенно, когда приезжаешь из Вены. Бельгия, как и Голландия, известна своими цветами».
Цветочно-овощные ковры стали своеобразной витриной ярмарки Flowertime. Её организаторы хотят вдохновить людей заниматься городским садоводством, популярность которого сейчас растёт по всему миру.
Мероприятие проходит раз в два года, чередуясь с другим – более грандиозным. С 1971 года на булыжной площади в центре города выкладывают огромный ковёр из бегоний. Впечатляющее зрелище также привлекает множество туристов.