Домашних собак в Маниле обучают искать людей под обломками

Все эти собаки – обычные домашние питомцы. Но, возможно, в будущем во время землетрясения спасут ни одну жизнь. Специальные тренировки проводит в Маниле полицейское подразделение К-9.

[Лориет Висто, дрессировщица]:

«Собаки уникальны, у них тонкий нюх в отличие от людей. Можно создавать технику для поиска людей под обломками, но её не сравнишь с собакой, потому что у них врождённое отличное обоняние».

Собак обучают ловкости и поиску людей среди руин. И сейчас эти тренировки очень актуальны. Специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии сообщают, что в Маниле в скором времени может произойти землетрясение силой 7,2 балла.

[владелица собаки]:

«Сначала я хотела больше сблизиться с собакой, позаниматься с ней. По мере обучения увидела, что у неё, и правда, здорово получается искать людей. Поэтому я захотела продолжить тренировки, чтобы собака могла помочь в случае бедствия».

Каждую субботу своих питомцев сюда приводят десятки добровольцев.

По оценке филиппинских сейсмологов, землетрясение может разрушить тысячи домов. Однако подразделение К-9 надеется, что больших потерь среди населения удастся избежать. Для этого, как считают специалисты, на каждой улице должны быть от трёх до пяти собак-спасателей.