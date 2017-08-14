Предприниматели на Гуаме обеспокоены угрозами со стороны КНДР

Угрозы ракетного удара со стороны Северной Кореи обеспокоили предпринимателей на острове Гуам.

Этот крошечный кусочек суши посреди Тихого океана – стратегически важный объект в регионе. Он контролируется США, и это единственное место от Гавайев до Азии, где находится аэродром. Четверть территории Гуама занимают американские военные базы. Остальное отведено под пляжи и отели.

Остров находится за 3400 километров от КНДР. Северокорейские власти обещают к середине августа подготовить план ракетного удара по Гуаму.

[Кристиан, сотрудник спортивного клуба на Гуаме]:

«Отдыхающих стало немного меньше. Думаю, это из-за Северной Кореи и этих ракет, людей это пугает. Для предпринимателей это не очень хорошо».

Впрочем, азиатские туристы говорят, что пока поводов для беспокойства нет.

[туристка из Японии]:

«Пока всё нормально. Думаю, беспокоиться не стоит, но я немного волнуюсь». [турист из Южной Кореи]:

«Многие люди боятся Северной Кореи. Но, я думаю, проблемы нет. Некоторые переживают, сомневаются, стоит ли ехать на Гуам. Но я считаю, что тут всё хорошо».

В выходные президент Дональд Трамп в своём Twitter предупредил северокорейского лидера, что военные США находятся в полной боевой готовности. А президент КНР призвал стороны избегать слов или действий, которые усилят напряжённость.

Тем временем, канадский пастор корейского происхождения, который два года провёл в северокорейской тюрьме, вернулся домой. Он находился в заключении с 2015 года. Ему выдвинули обвинения в заговоре против властей КНДР и приговорили к пожизненному заключению. В Северную Корею Лим Хён Су приехал с миссионерской целью.

Сообщается, что освободили его в связи с резким ухудшением самочувствия и потерей веса.