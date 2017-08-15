Как индонезийские рабочие превращаются в культуристов

Бодибилдеры, играющие мускулами, и восхищённые взгляды женщин. Такое зрелище в индонезийской деревушке Джативани можно видеть уже второй год подряд. Здесь проходит соревнование культуристов среди рабочих заводов по производству черепицы.

Во время состязания мужчины демонстрируют мышцы и, конечно, их силу. Для этого каждый должен поднять несколько десятков черепиц.

Яна Кущана участвует в конкурсе второй раз. Говорит: работа на заводе пошла ему на пользу. Каждый день приходится переносить сотни килограммов черепицы.

[Яна Кущана, участник соревнований]:

«Раньше я был маленьким и худым. Когда пошёл работать на завод по производству черепицы, стал вот таким».

Победителем соревнований стал рабочий по имени Оман. Он желает молодому поколению больше тренироваться, заботиться о здоровье, а также – о красоте тела.

[Оман, победитель]:

«Я надеюсь, что они не попадут в ловушку пагубных пристрастий, таких как наркотики или алкоголь, потому что наше тело нам подарил Бог».

В соревнованиях участвовали более 70 рабочих, которые представляли 30 заводов по производству кровельной черепицы. Состязание прошло в рамках празднования Дня независимости Индонезии, который отмечают 17 августа.