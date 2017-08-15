15 августа 2017

Как борются с пьянством в Северной территории Австралии

| 0

Если вы захотите выпить в баре «Бесвик» в Северной территории Австралии, то вам сначала придётся пройти тест на алкоголь. Уже навеселе? Тогда о выпивке можете забыть. Вас попросят пойти домой.

Вот так борются с повальным пьянством аборигенные лидеры в отдалённых регионах страны. Этот бар играет роль местного клуба. Здесь каждому выдают именной браслет, по которому можно купить выпивку.

Один алкогольный напиток – одна дырочка в браслете. И таких может быть не больше шести.

[Фред Райан, член местной аборигенной общины]:
«Мы прошли долгий путь, прежде чем добились всего этого. Результаты очень хорошие».

Клуб организовали 20 лет назад. Это произошло после того, как несколько местных жителей погибли в ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде.

[Питер Линдси, член клуба «Бесвик»]:
«Это проблема, которая будет с нами постоянно. Ведь всегда будут люди, которые пьют. В этом клубе мы хотим обеспечить людям некоторую безопасность, а также научить их выпивать в умеренных количествах».

Власти Северной территории также планируют ввести ограничения на продажу алкоголя и открыть больше подобных баров.

Как борются с пьянством в Северной территории АвстралииВ Австралии собаки-доноры сдают кровь для собратьевКоалиция «Пять глаз» будет следить за безопасностью онлайнАрестованы австралийцы, которые собирались заложить бомбу в самолётДТП в Германии: предположительно, 18 погибшихК пожилым пациентам в Австралии привозят домашних питомцев«Умные» окна помогут экономить теплоАвстралиец построил дом как у хоббитаВ Австралии нашли руины старинной школыОтдалённое сообщество создаёт рабочие места для соплеменников

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.