Как борются с пьянством в Северной территории Австралии

Если вы захотите выпить в баре «Бесвик» в Северной территории Австралии, то вам сначала придётся пройти тест на алкоголь. Уже навеселе? Тогда о выпивке можете забыть. Вас попросят пойти домой.

Вот так борются с повальным пьянством аборигенные лидеры в отдалённых регионах страны. Этот бар играет роль местного клуба. Здесь каждому выдают именной браслет, по которому можно купить выпивку.

Один алкогольный напиток – одна дырочка в браслете. И таких может быть не больше шести.

[Фред Райан, член местной аборигенной общины]:

«Мы прошли долгий путь, прежде чем добились всего этого. Результаты очень хорошие».

Клуб организовали 20 лет назад. Это произошло после того, как несколько местных жителей погибли в ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде.

[Питер Линдси, член клуба «Бесвик»]:

«Это проблема, которая будет с нами постоянно. Ведь всегда будут люди, которые пьют. В этом клубе мы хотим обеспечить людям некоторую безопасность, а также научить их выпивать в умеренных количествах».

Власти Северной территории также планируют ввести ограничения на продажу алкоголя и открыть больше подобных баров.