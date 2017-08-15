15 августа 2017

Оползень в Сьерра-Леоне: более 200 погибших

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В окрестностях столицы Сьерра-Леоне продолжаются поисково-спасательные работы. В понедельник после сильного ночного ливня в городе Риджент сошёл оползень. Более 200 человек погибло, ещё сотни числятся пропавшими без вести.

[Джонатан Невилл, местный житель]:
«Цинковые дома, пальмовый винный бар — всё это смыло потоком вместе с людьми. Даже большой дом позади меня. У меня друг оттуда. Он выжил».

В спасательных операциях участвуют пожарные, военные и сотрудники Красного Креста. По их словам, местные морги уже переполнены, и число жертв продолжает расти.

[Чернор Барри, сотрудник Красного Креста]:
«Утром получили звонок, собрали наших волонтёров и приехали. Это больше похоже на поисковые, чем на спасательные работы. Найти живыми удалось совсем немного людей. Им оказали первую помощь».

[Сисай, капитан армии Сьерра-Леоне]:
«Мы не предполагали, что оползень настолько масштабный. Мы приехали сюда и распределили свои силы по территории. Смогли спасти нескольких человек, а также забрали тела, которые выбросил поток. В первой партии было 13 жертв. Я попросил врачей, чтобы они прислали больше машин скорой помощи и врачей».

Поисковые работы осложняет то, что в месте трагедии было много незаконных построек. Это же мешает точно определить число пропавших без вести.

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