15 августа 2017

Прокуратура Франции: наезд на летнюю террасу не был терактом

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Наезд на посетителей пиццерии во французском городе Сет-Сор не считают терактом. Об этом заявили в прокуратуре. Инцидент произошёл вечером в понедельник в небольшом городке, который находится в 65 километрах к востоку от Парижа.

Мужчина на автомобиле протаранил летнюю террасу пиццерии. В это время на ней было много посетителей.

[Эрик де Вальрож, зампрокурора города Мо]:
«Что касается расследования, я исключаю версию теракта. Человек за рулём BMW намеренно въехал в пиццерию, где было несколько посетителей».

В результате наезда погибла девочка. Ещё несколько человек серьёзно пострадали.

[Эрик Де Вальрож, зампрокурора города Мо]:
«К сожалению, пострадавших 14. 12-летняя девочка погибла. Пять жертв находятся в критическом состоянии, включая трёхлетнего мальчика, которого на вертолёте доставили в больницу Некер. Восемь жертв с незначительными травмами. Их тоже госпитализировали».

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, за рулём был 32-летний житель соседнего городка. Предполагается, что таким образом он пытался совершить самоубийство. Сам он не погиб и был арестован.

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