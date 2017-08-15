Северная Корея отложила удар по американскому острову Гуам

Изменение в тактике главнокомандующего Северной Кореи. Государственные СМИ 15 августа сообщили, что Ким Чен Ын откладывает план ракетного удара по американскому острову Гуам. Вместо этого он намерен «немного дольше» понаблюдать за действиями Вашингтона.

В заявлении также говорится, что если США будут и дальше предпринимать так называемые «опасные и безрассудные» действия на Корейском полуострове, то Ким изменит своё решение.

По мнению американских и южнокорейских чиновников, боевых действий в ближайшее время можно не опасаться. В то же время они говорят, что готовы отреагировать на любую атаку со стороны КНДР.

[Джозеф Данфорд, председатель комитета начальников штабов]:

«Мы можем защитить полуостров, корейцев и американцев на нём, мы можем защитить Гуам, Гавайи и континент Соединённых Штатов».

Жители Гуама встретили новость с облегчением.

[Боби Тайтано, жительница острова Гуам]:

«Думаю, этот человек (Ким Чен Ын) способен на что угодно. И для него же хорошо, что он решил не вредить Гуаму. Однако, если он решит выполнить то, что обещал, то мы готовы. Наши военные защищают наш остров». [Тереза Перес, жительница Гуама]:

«Атаки не будет? Отлично! Что тут ещё скажешь. Я могу сказать, что многие переживают. Я немного волнуюсь. Но мы должны продолжать жить и каждый день проживать с удовольствием».

Между тем, премьер-министр Японии сказал, что в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом они договорились приложить все усилия, чтобы не позволить КНДР запускать ракеты.

[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:

«Благодаря тесному партнёрству между Японией и США, а также сотрудничеству с Китаем, Россией и остальными странами мы решили следующее: наш приоритет – обеспечить, чтобы Северная Корея больше не запускала ракеты».

Япония окажется на пути любой ракеты, запущенной с территории КНДР в сторону Гуама. Страна уже предупредила все рыбацкие суда о возможной угрозе в японских водах, а также в районе американского острова.