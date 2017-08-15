В США прошёл фестиваль, посвящённый кошкам

Кошки на два дня стали главными героями в американском городе Пасадена. Здесь прошёл третий ежегодный фестиваль CatCon, посвящённый этим пушистым четвероногим.

Главная цель праздника – рассказать людям о хороших качествах кошек, а также – создать площадку для личной встречи их поклонников. Ведь, как объясняет организатор фестиваля: кошки – не собаки, и у них нет определённого места для выгула.

[Сьюзан Майчалс, основатель проекта CatCon]:

«Думаю, CatCon дал им возможность собраться вместе в реальной жизни. Теперь мы постоянно «сидим» в Интернете, но людям по-прежнему нужная настоящая жизнь. Они хотят, чтобы остались воспоминания, хотят прочувствовать и лично пережить всё это».

Посетители фестиваля приходят в пушистых костюмах, в футболках с изображением кошек и без стеснения надевают на голову кошачьи ушки.

[посетительница]:

«У меня шевелящиеся кошачьи уши. И скажу вам, где бы я здесь ни ходила, люди восхищаются: «У тебя уши шевелятся! Как здорово. Откуда они у тебя?» Но, когда выходишь в таком виде на улицу, люди спрашивают, всё ли у меня в порядке и здорова ли я».

Для любителей кошек на фестивале предлагают различную одежду с их изображениями, сувениры и мягкие игрушки. Одна из них сделана в честь знаменитой кошки по кличке Нала. У неё есть страничка в Instagram и почти три с половиной миллиона подписчиков.

Пушистая звезда лично приехала со своей хозяйкой на праздник в Пасадену. Владелица кошки пообщалась с её поклонниками.

[владелица кошки Налы]:

«Некоторые люди думали, что она не настоящая, поскольку её мордочка похожа на мультяшную, как у Диснеевских персонажей. Её фотографии людей очень радовали, а однажды одно фото стало вирусным. После этого число поклонников продолжает расти».

На фестивале присутствуют и менее знаменитые коты и кошки. Все они питомцы приюта. За два дня праздника 150 животным подыскали новых хозяев.