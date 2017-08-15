В Аргентине выбирают лучших исполнителей танго

И снова Буэнос-Айрес погрузился в звуки танго. В аргентинской столице проходит ежегодный международный чемпионат.

Танцоры соревнуются в двух категориях. Сценическое танго более сложное с хореографической точки зрения. А это салонное. Здесь нет таких же прыжков и переворотов, но правила не менее строгие.

Сейчас проходит отбор. За исполнением на сцене зорко следят члены жюри.

[Элис Барбо, танцовщица из Франции]:

«Я счастлива быть здесь. Я люблю танцевать танго, я счастлива, когда это делаю, и счастлива, что участвую». [Роман Карачевцев, танцор из России]:

«Мы приехали из Москвы. Мы очень рады здесь танцевать. Мы заряжаемся эмоциями и получаем опыт».

Танго зародилось в XIX столетии в бедных портовых районах Буэнос-Айреса. Сегодня этот танец популярен во всём мире.

Чемпионат по танго проходит с 10 по 23 августа.