Более 10 тысяч человек исполнили народный танец Индонезии

Более 10 тысяч человек побили национальный рекорд в Индонезии. Они исполнили традиционный танец Саман. Организаторы сказали, что хотят напомнить нации о единстве в преддверии Дня независимости. Его здесь отмечают 17 августа.

Одетые в традиционные чёрно-жёлтые костюмы танцоры действительно добились потрясающей синхронности. Казалось, будто их стройные ряды – одно целое.

Саман исполняют только мужчины. Он также известен как «танец тысячи рук» и включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Рекорд в гористой местности на севере острова Суматра устанавливают уже во второй раз. Первый был в 2014 году. Тогда станцевать собралось более 5000 исполнителей.

В этот раз точное число танцоров — 12 тысяч 261.