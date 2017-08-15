Дворец махараджи в Индии стал центром съёмок британского фильма

Это один из последних величественных дворцов колониальной Индии, а также одна из самых больших в мире частных резиденций.

Завораживающий Умайд-Бхаван находится в индийском штате Раджастхан. Здесь проживает семья бывшего махараджи города Джодхпур — Гаджа Сингха. Его дедушка начал строить дворец в 1929 году. Завершили его через 15 лет.

Помимо жилой зоны, вторая часть дворца отведена под музей, и третья – под роскошный отель. Уже много десятилетий сюда любят приезжать знаменитости со всего мира. А недавно дворец стал центральным местом съёмок британо-индийского фильма «Дом вице-короля» с Джиллиан Андерсон в главной роли. Картина рассказывает о последних годах колониальной Индии.

[Мерхнаваз Авари, менеджер отеля]:

«К нам поступает много запросов на съёмки фильмов. Это прекрасное место с чудесными зелёными садами».

Дворец построен таким образом, что температура внутри поддерживается на одном уровне, затрат на отопление или охлаждение почти не требуется. Он сочетает в себе традиционные индийские и европейские архитектурные стили.

Здесь есть 347 комнат, бальных залов и столовых, а также крытый плавательный бассейн. В отеле – 64 номера. Проживание в них стоит от 500 до более 12 тысяч долларов в сутки, в зависимости от сезона и категории.

[Мерхнаваз Авари, менеджер отеля]:

«Как много вы знаете в мире дворцов, где на самом деле можно жить рядом с махараджей?»

Гости соглашаются.

[Катрин, туристка из Бельгии]:

«Получаешь уникальные впечатления: исторические и королевские. Нам очень нравится».

Почувствовать себя махараджей можно уже на входе. Под ноги вам бросают лепестки роз. А внутри развлекать будут традиционные певцы и танцовщицы.