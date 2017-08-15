15 августа 2017

Дворец махараджи в Индии стал центром съёмок британского фильма

| 0

Это один из последних величественных дворцов колониальной Индии, а также одна из самых больших в мире частных резиденций.

Завораживающий Умайд-Бхаван находится в индийском штате Раджастхан. Здесь проживает семья бывшего махараджи города Джодхпур — Гаджа Сингха. Его дедушка начал строить дворец в 1929 году. Завершили его через 15 лет.

Помимо жилой зоны, вторая часть дворца отведена под музей, и третья – под роскошный отель. Уже много десятилетий сюда любят приезжать знаменитости со всего мира. А недавно дворец стал центральным местом съёмок британо-индийского фильма «Дом вице-короля» с Джиллиан Андерсон в главной роли. Картина рассказывает о последних годах колониальной Индии.

[Мерхнаваз Авари, менеджер отеля]:
«К нам поступает много запросов на съёмки фильмов. Это прекрасное место с чудесными зелёными садами».

Дворец построен таким образом, что температура внутри поддерживается на одном уровне, затрат на отопление или охлаждение почти не требуется. Он сочетает в себе традиционные индийские и европейские архитектурные стили.

Здесь есть 347 комнат, бальных залов и столовых, а также крытый плавательный бассейн. В отеле – 64 номера. Проживание в них стоит от 500 до более 12 тысяч долларов в сутки, в зависимости от сезона и категории.

[Мерхнаваз Авари, менеджер отеля]:
«Как много вы знаете в мире дворцов, где на самом деле можно жить рядом с махараджей?»

Гости соглашаются.

[Катрин, туристка из Бельгии]:
«Получаешь уникальные впечатления: исторические и королевские. Нам очень нравится».

Почувствовать себя махараджей можно уже на входе. Под ноги вам бросают лепестки роз. А внутри развлекать будут традиционные певцы и танцовщицы.

Дворец махараджи в Индии стал центром съёмок британского фильмаВ Шотландии зацвёл гигантский зловонный цветокВо Франции прошел Чемпионат мира по сборке кубика РубикаНью-Йорк: поэзия на заказ на оживлённой улицеСветовое шоу преображает Сидней по ночамМешок для сбора породы с Луны ушёл с молотка за $1,8 млн«Индийскую Мэрилин Монро» увековечили в воскеФонарики для Рамадана в Египте теперь не китайские, а местныеВ столице Дании запахло РождествомВ Бразилии обнаружили гигантский изумруд весом 360 кг

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.