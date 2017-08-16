Десятки ярких воздушных шаров проплыли над Бристолем

Десятки красочных воздушных шаров плавно поднялись в небо над Бристолем. Фестиваль Bristol International Balloon Fiesta собрал на ежегодном мероприятии более 230 экипажей из разных стран. Это крупнейший в Европе праздник, посвящённый аэростатам.

19-летний пилот Джеймс Барроуз приезжает на фестиваль уже в 19-й раз. Воздушный шар – главное его увлечение.

[Джеймс Барроуз, пилот воздушного шара]:

«Если бы воздушного шара не было в моей жизни, то не знаю, что могло бы его заменить. Это уникальное хобби, и нет ничего ему подобного. Что бы я делал без него, просто не знаю».

Аэростат Джеймса украшен надписью Teenage Cancer Trust. Это название британской благотворительной организации, которая помогла пилоту три года назад. В 16 лет у него обнаружили злокачественную опухоль. В одночасье у Джеймса словно земля ушла из-под ног. Из молодого, полного жизни парня он превратился в умирающего больного. Однако лечение помогло ему справиться с недугом.

Теперь Джеймс также хочет поддержать всех подростков с онкологией и их близких и предложить им полетать на воздушном шаре.

[Джеймс Барроуз, пилот воздушного шара]:

«Для меня это всё, благотворительность спасла мне жизнь. Я могу летать на своём шаре и дарить такую же радость другим людям. Для меня это самое главное».

Фрэнк Уэхтер прилетел из американского города Альбукерке. Говорит: немного печалит порой пасмурная погода, но радует тепло окружающих людей.

[Фрэнк Уэхтер, пилот воздушного шара]:

«Недавно мы приземлились на поле одного фермера. Так он пригласил нас выпить чаю с печеньем. В Альбукерке такого не встретишь».

Команда Фрэнка – не единственная, приземлившаяся в поле. Одному экипажу также пришлось отгонять любопытных коров во время незапланированного приземления.

Пилот и владелец частной авиакомпании Найджел Блэк, прилетевший из Гонконга, говорит: с самолётом всегда есть ясность, но воздушный шар – это приключение.

[Найджел Блэк, пилот воздушного шара и самолёта]:

«Когда я на воздушном шаре, то не знаю, куда прилечу, где приземлюсь. Может я и планирую что-то, но пассажирам всегда говорю, что знаю, откуда поднимусь, но не знаю, где сяду. Это потрясающе».

С заходом солнца праздник продолжается. Посетители фестиваля могут наслаждаться музыкой и таинственным мерцанием гигантских воздушных шаров, наполняемых горячим газом.