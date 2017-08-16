Пекинские власти сносят незаконные дома трудовых мигрантов

В одном из пригородов Пекина люди выносят последние вещи перед сносом их домов. Ещё в прошлом году этот район, где проживают трудовые мигранты, состоял из маленьких узких улочек и кирпичных домиков. Но теперь он постепенно превращается в груду руин.

[школьник]:

«Я живу тут девять лет. Немного привык к этому месту. Думаю, снос – это очень плохо».

Власти задались целью снести все незаконные постройки в столице и на её окраинах. Однако многие люди жили здесь так долго, что теперь не знают, куда им идти.

[Чжан Лифань, эксперт по социальным вопросам]:

«На самом деле многие из них уже укоренились в городе. Они уже не могут вернуться в сельскую местность. И если эти корни вырвать, то стабильности общества на пользу это не пойдёт».

Трудовые мигранты – это люди, приехавшие на заработки из сельской местности и города. Таких в Китае около 280 миллионов. В одном только Пекине — более восьми миллионов. Часто они снимают недорогое жильё, занимают чердаки и подвалы и даже размещаются в канализационных люках.

[сборщица мусора]:

«Люди, у которых есть деньги, имеют очень много денег. А мы, бедные, мы очень бедны. Если у вас есть деньги, вы можете поехать куда хотите. А если нет, то нужно из кожи вон лезть, чтобы продвинуться хотя бы на дюйм».

С 2017 по 2020 год власти Пекина планируют снести и заново отстроить 100 районов города. Только в этом году собираются убрать 40 миллионов квадратных метров незаконных построек. Это почти 5000 футбольных полей.

При этом, помогут ли людям, которые окажутся и уже оказались на улицах — пока не сообщается.