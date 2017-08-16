Гаитяне уезжают в Бразилию и Чили из-за безработицы

Гаити – одна из самых бедных стран в мире. Здесь тяжело найти работу, и более половины населения живёт за чертой бедности. Сотни молодых гаитян ищут возможность уехать в страны Южной Америки. Наиболее привлекательны для них Бразилия и Чили.

Многие берут уроки португальского языка, чтобы потом им было легче интегрироваться в бразильское общество. В Культурном центре Бразилии, работающем в Порт-о-Пренс, даже открыли дополнительные классы для желающих выучить язык.

[Грегори Фенелон, сотрудник Культурного центра Бразилии]:

«В последнее время сюда приходит много людей, у которых есть родственники в Бразилии, или — те, кто хочет переехать в эту страну. На курсы португальского языка набирается по 200 студентов и более».

Некоторые едут в Бразилию к родственникам, кому-то помогают устроиться друзья.

[житель Порт-о-Пренса]:

«Я решил уехать. У меня там много друзей. Они жили на Гаити, как и я, но теперь у них ситуация улучшилась. Когда разговариваю с ними, то понимаю – у них теперь совсем другая жизнь. Подняться до такого же уровня – мой долг. Я хочу, чтобы моя жизнь стала лучше».

Многие молодые гаитяне сначала едут в другую страну без семьи. На билеты для жены и детей им ещё предстоит заработать.

[житель Порт-о-Пренса]:

«Мой паспорт уже готов, у жены и сына – тоже. Вот и всё, что у меня есть. Я собираюсь уезжать. Если бы была возможность, уехали бы втроём. Поездка очень дорогая, поэтому я пока не могу их забрать. Поработаю года два-три и перевезу их в Бразилию».

При этом многие покидают страну с тяжёлым сердцем – для них это вынужденный шаг.

[житель Порт-о-Пренса]:

«Я гаитянин и хочу жить в своей стране, как её гражданин, как молодой мужчина, но здесь нет возможностей. Работы нет, и здесь небезопасно».

Республика Гаити постоянно страдает от стихийных бедствий и голода, при этом она пережила несколько государственных переворотов.