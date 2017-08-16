Обанкротившейся Air Berlin выделят кредит в размере €150 млн

Авиакомпания Air Berlin, вторая крупнейшая в Германии, запустила процедуру банкротства. Уже почти 10 лет она работает в убыток.

Главный её акционер, Etihad Airways, отказался предоставить средства на поддержку перевозчика.

В то же время правительство Германии пообещало кредит в размере 150 миллионов евро. Как ожидается, это позволит Air Berlin работать до конца ноября, а также обеспечить работу для 7200 своих сотрудников в Германии.

Одновременно, компания хочет продать часть бизнеса в рамках реструктуризации. Переговоры ведутся с Lufthansa.

[Александр Добриндт, министр транспорта Германии]:

«Мы ожидаем, что скоро эти переговоры завершатся. Правительство решило выделить кредит, чтобы обеспечить нынешние авиарейсы, а также будущие при новом владельце».

Немецкие авиапассажиры удивлены и разочарованы новостью о банкротстве.

[пассажир]:

«Грустно. Я часто летал с Air Berlin, и всё было отлично. Это грустно. Но я не переживаю по поводу сегодняшних рейсов. Не знаю, что произойдёт в будущем, но пока всё хорошо. Посмотрим». [пассажирка]:

«Лично у меня нет никаких плохих воспоминаний, связанных с Air Berlin. Я часто летала с этой авиакомпанией, и ничего плохого никогда не происходило».

Рекордный убыток в 780 миллионов евро авиакомпания насчитала по итогам прошлого года.

Основали Air Berlin в 1978 году.