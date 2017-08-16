Оползень в Сьерра-Леоне: ищут ещё 600 человек

Толпы людей собрались возле госпиталя в центре Фритауна — столицы Сьерра-Леоне. В местный морг продолжают свозить тела жертв оползня, сошедшего на окраине столицы в понедельник.

Люди ждут вестей о своих пропавших без вести родственниках. Такими числятся около 600 человек. Также обнаружено 400 тел. Морг переполнен. По словам спасателей, многие тела сильно искалечены потоком грязи и мусора, и их сложно опознать. Среди погибших много детей.

[Лансана Котор Камара, адвокат-волонтёр]:

«Людей призывают приходить и опознавать своих родственников, чтобы достойно их похоронить. Есть тела, которые никто не опознаёт, тогда их достойно похоронит государство. Сегодня утром здесь были президент, первая леди и министры. Они смотрели, как обстоят дела в морге».

Бедствие произошло в понедельник утром на окраине Фритауна — в городке Риджент. Ему предшествовали многодневные ливни. Внизу находились жилые дома. В том числе — много незаконных построек, что осложняет работу спасателям. Когда огромные массы земли двинулись на посёлок, многие ещё спали.

[Абдул Бангура, сотрудник Министерства здравоохранения]:

«Я видел, как холм поехал вниз. Это было похоже на пожар и на гром. Шторм надвигался, как торнадо. Было погребено много домов. Вдруг я понял, что там же оказалась и церковь, в которую люди обычно приходили на ночные молитвы. Все оказались под завалами, целые дома. Это было ужасно».

Поисково-спасательные работы продолжаются. В них также участвуют пожарные, военные и добровольцы. Говорят, что работать непросто.

[Джозефус Конте, спасатель]:

«Мы, спасатели, в затруднительном положении сейчас. Машин, «скорых» не хватает. Ещё сложность в том, что «скорые» паркуются далеко, и тела приходится носить туда».

Как сообщает Красный Крест, в целом в Ридженте пострадало около 9000 человек. В том числе несколько тысяч остались без крыши над головой.

Это стихийное бедствие стало одним из самых смертоносных для Африки за последние годы.