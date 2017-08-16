Фермеры Никарагуа протестуют против трансокеанского канала

Около 100 фермеров вышли на протест в отдалённой местности Никарагуа. Через эти земли планируют провести Никарагуанский канал, который соединит два океана: Тихий и Атлантический. Фермеры – против. Они говорят, что это лишит их земли, а также поставит под угрозу экосистему озера Никарагуа и нескольких природных заповедников.

К протесту присоединилась активистка Бьянка Джаггер, в прошлом актриса и жена певца Мика Джаггера.

[Бьянка Джаггер, активистка и правозащитница]:

«Я считаю, что Никарагуанский канал – это бредовый проект. Я считаю, что президент Даниэль Ортега ошибается, собираясь конфисковать землю у людей».

Протестующие призывают власти отменить закон №840. Согласно нему, в 2013 году власти Никарагуа на 50 лет отдали канал в концессию (временную эксплуатацию) гонконгской компании HKND.

[Бьянка Джаггер, активистка и правозащитница]:

«Президент продаёт наши самые важные и драгоценные природные ресурсы, озеро иностранной компании. Это поставит под угрозу жизнь фермеров и коренных народов. Вот почему мы здесь».

Никарагуанский канал – амбициозный проект. Он должен стать конкурентом Панамскому. Он будет шире и глубже последнего и серьёзно разгрузит морской трафик.

Также власти Никарагуа говорят, что строительство обеспечит работой около миллиона никарагуанцев, а также увеличит ВВП страны на 15%.

Стоимость проекта составит около 50 миллиардов долларов.

Между тем, природозащитники говорят, что канал станет причиной экологической катастрофы, а также приведёт к вырубке 400 тысяч гектаров тропических лесов.