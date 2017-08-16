16 августа 2017

Неймар стал послом доброй воли организации инвалидов

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На скульптуре сломанного стула в Женеве бразильский футболист Неймар не просто немного поиграл в мяч. Он объявил о том, что стал послом доброй воли Международной организации инвалидов.

[Неймар, бразильский футболист]:
«Я хочу выразить благодарность. Надеюсь, что это будет очень успешное партнёрство и мы сможем помочь большему числу людей».

Сама скульптура является символом людей, пострадавших от противопехотных мин и бомбовых кассет. Футболист сказал, что хочет помочь миллионам людей в обществе, которые «менее заметны», но заслуживают равенства.

[Неймар, бразильский футболист]:
«Я не просто хочу предоставить своё имя, что уже очень мощно, но я хочу помочь. Я буду рад оказать любую помощь».

Бразильский нападающий недавно стал самым дорогим футболистом в истории футбола. Французский клуб выкупил его из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Эта сумма в два раза превысила выплату за предыдущий рекордный трансфер.

[Мануэль Патруйярд, исполнительный директор Handicap International]:
«Люди не осознают, что за образом этого исключительного спортсмена также скрываются совесть и мощный голос».

Международная благотворительная организация инвалидов была основана в 1982 году. Её целью было помочь шести тысячам камбоджийских беженцев, которые лишились конечностей из-за мин.

В 1992 году организация присоединилась к международной кампании по запрету мин.

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