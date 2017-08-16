16 августа 2017

Австралийцы добывают энергию из подземных глубин

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Жаркое лето и холодная зима – идеальные условия для уникальных климатических систем, которые помогают охлаждать и отапливать дома. В австралийской Канберре погодные условия как раз подходящие. И многие местные жители теперь готовы вкладывать средства в установки таких систем.

[Туис Смит, установщик климатических систем]:
«Раньше никто не интересовался нашим бизнесом. Теперь заказы льются рекой».

Ещё несколько лет назад подобная система получения энергии из недр Земли была лишь в здании геонаук Австралии. Установили её ещё 20 лет назад. Но теперь электричество постоянно дорожает, и люди стали задумываться: а можно ли использовать эту возобновляемую энергию у себя дома.

[Ханна Слеттери, сотрудница Geoscience Australia]:
«Эта система использует постоянную температуру Земли, которая на глубине 100 метров держится на уровне 17-18 градусов по Цельсию».

[Энтони Бадд, сотрудник Geoscience Australia]:
«Летом мы можем охлаждать температуру воздуха, направляя тепло под землю. А зимой мы можем доставать это тепло обратно».

Изначально ожидалось, что система поможет зданию геонаук сэкономить миллион долларов. Но с нынешними ценами на электричество сумма может оказаться намного больше.

Единственное, что пока мешает массово установить подобные системы во всех домах – стоимость оборудования и работ. Она по-прежнему достаточно высока, и позволить себе такие инвестиции может не каждый.

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