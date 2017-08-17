Парадокс промышленности США: тысячи вакансий и работники без работы

Жителя штата Огайо Херби Мэя уволили в марте. Его промышленное предприятие решило перенести производство в Мексику. Несмотря на то, что в его родном штате предлагают тысячи вакантных мест в промышленном секторе, он не может найти работу. Причина – у него нет необходимых навыков.

[Херби Мэй, житель штата Огайо]:

«Я отчаянно пытался понять, что мне теперь делать. Пока ответа не нашёл».

Это парадокс американской промышленности 2017. Президент Дональд Трамп привлёк избирателей в Огайо именно тем, что обещал остановить утечку рабочих мест за границу. Ранее многие компании действительно перенесли свои производства в страны с дешёвой рабочей силой.

Но одновременно за последние семь лет промышленные предприятия создали около миллиона новых рабочих мест. В настоящее время вакантных — почти 400 тысяч. Проблема в том, что от работников ожидают не тех знаний, которые требовались несколько десятилетий назад.

Теперь нужно образование, технические или какие-то специализированные навыки. В итоге в компаниях не хватает специалистов, а специалисты не могут найти работу.

В Европе проблему решают при помощи курсов.

Это датская компания по производству ферментов. Здесь работают тысячи сотрудников.

[Йеспер Хаугор, вице-президент Novozymes в Европе]:

«Мы можем сказать, что сейчас в Дании больше рабочих мест, чем в последние 15 лет вместе взятые».

В США специализированное обучение предлагают только для 500 тысяч из 146 миллионов рабочих мест. Примером может послужить немецкая Stihl, которая делает пневмомашины для очистки от опавших листьев и другое оборудование. На своём предприятии в американской Вирджинии она предлагает сотрудникам пройти курсы.

Это один из учеников. Он посещает курсы и одновременно учится в Университете при финансовой поддержке компании. Обучение он завершит без долгов и уже с гарантированным местом работы.

[посетитель курсов]:

«В Америке мало кто знает, что такое курсы. Когда я о них говорю, меня спрашивают: «Ты зарабатываешь деньги?» Ответ очевиден: «Да, мы зарабатываем много денег»».

Между тем, Херби Мэй только мечтает о таких возможностях. Он тоже хочет получить новые знания, чтобы найти работу. Пока же дела у него идут не очень хорошо.