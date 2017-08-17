Крашеные варёные яйца – новинка в магазинах Нигерии

В Нигерии решили сделать куриные яйца более популярной пищей. Для этого их варят, а затем красят в разные цвета. На прилавки поступает готовый продукт – хозяйкам меньше хлопот, а детям — радость.

[сотрудница магазина]:

«На вкус они такие же. Думаю, многим матерям будет намного легче готовить обеды для детей или с собой на работу. Это простая и здоровая пища».

Покупатели к новшеству пока только привыкают.

[покупатель]:

«Когда я увидел их первый раз, думал – это детские игрушки. Узнав, что они съедобны и что это настоящие яйца, я так удивился. Это забавно».

Компания, которая производит крашеные варёные яйца, — первая такого рода в стране. Принадлежит она нигерийским предпринимателям. Они открыли фабрику, узнав, что такая пища очень популярна в Европе. А красить яйца решили, чтобы увеличить срок их годности. Краска словно консервирует яйца и в то же время делает продукт ярким и привлекательным. Хранить такие яйца можно до пяти недель.

[Толулола Олумиде, директор компании Funtuna Food and Bottling]:

«Красители для яиц у нас такие же, какие используют при производстве тортов, конфет и других подобных изделий. Это пищевые красители, они съедобные».

Компании также принадлежит птицефабрика, которая и снабжает производство яйцами. Пока эту продукцию поставляют только в Лагос, но в будущем планируют расширить производство и делать поставки в другие регионы страны.

Руководители компании надеются, что благодаря их идее каждый нигериец будет потреблять по 300 яиц в год. Сейчас этот показатель достигает примерно 80 штук. К слову, Минздрав России советует съедать за год 260 яиц.