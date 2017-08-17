Пострадавшие от наводнений в Непале: «Мы остались ни с чем»

Это Сунсари — район на юге Непала. Безмятежный на первый взгляд пейзаж — результат природного бедствия. В ходе нынешних сезонных наводнений и оползней в Непале погибло не менее 115 человек. Ещё 38 числятся пропавшими без вести.

В Сунсари вышла из берегов река Коси. Сметая всё на своём пути, «большая вода» пришла в деревни.

[пострадавший]:

«Наводнение обрушилось на мою деревню неожиданно в полночь. Мы уже спали и проснулись от характерного звука. Я понял, что вода пришла в деревню и начал кричать, чтобы разбудить остальных. У нас ничего не осталось».

Как сообщают спасатели, 26 из 75 районов Непала пострадали в результате наводнений либо оползней. По словам властей, жителей, оказавшихся в ловушке, вызволяют, а пострадавшим доставляют помощь.

Но пока её дождались не все.

[пострадавший]:

«Если нам не помогут, что нам тогда делать? Нам приходится спать на обочине, мы умрём прямо там. У нас ничего нет. Нет дома, нет еды. Продуктов нет вообще. Всё смыло».

От сильных наводнений также страдают соседние Индия и Бангладеш