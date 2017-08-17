Переговоры о NAFTA: Мексика надеется на «конструктивный диалог»

Представители Мексики и Канады приехали в Вашингтон на переговоры о NAFTA. Эту зону свободной торговли три страны создали ещё в 1994 году. Однако с приходом к власти Дональд Трамп объявил, что соглашение нужно пересмотреть.

По его словам, оно нечестно по отношению к американским компаниям и подрывает экономику США. В первую очередь, по мнению Трампа, необходимо устранить огромный дефицит в торговле с Мексикой, который достигает 68 миллиардов долларов.

Министр экономики Мексики сказал, что его страна готова к диалогу.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр экономики Мексики]:

«Мы надеемся на конструктивный процесс. Хотим затронуть вопросы, которые перенесут NAFTA в XXI век. Мы готовы проанализировать торговый баланс. Однако только при условии расширения торговли, а не её подавления».

Ранее Дональд Трамп говорит, что если NAFTA не удастся кардинально переработать, то США готовы из соглашения выйти.

В среду, когда начались переговоры, у посольства США в Мехико прошёл протест, организованный профсоюзами фермеров. Они недовольны переговорами и призывают полностью отказаться от NAFTA.

[протестующий]:

«Мы против соглашения и повторных переговоров, поскольку договор не принёс стране пользы. У нас нет роста в промышленном секторе и у нас огромная продуктовая зависимость». [протестующий]:

«Пока последствия соглашения были только негативными для коренных жителей страны, сельских общин и сектора мелких фермеров».

Как предполагается, в ходе переговоров Мексика будет стараться сохранить привилегированный доступ своих товаров и услуг на рынки США и Канады. Около 85% экспорта страны приходится на двух её соседей.